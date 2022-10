“Come un tiramisù” | a SKY estasiati | parlano di un calciatore del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È terminata 4 a 2 la partita di Champions League trae Ajax, gara valida per quarta giornata del girone A. Vittoria schiacciante quella dei partenopei, che nel giro di due partite tra andata e ritorno con gli olandesi, hanno rifilato ben 10 reti e subendone solo 3. Un successo che permette alla squadra allenata da Luciano Spalletti non solo di tenere la testa del girone, ma anche di staccare con ben due gare di anticipo il pass di qualificazione agli ottavi di finale. FOTO: Getty – Zielinski KvaraAl termine della partita tanti sono stati gli elogi da parte dei giornalisti ed opinionisti. Uno fra tutti Alessandro “Billy” Costacurta che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria degli azzurri e si è soffermato sull’assist di Piotr Zielinski per il primo gol del match del messicano Hirving Lozano. Ecco cosa ha ...