Alessandra Matteuzzi ' colpita venti volte al volto e al capo' | così è morta la 56enne uccisa dall' ex

il Resto del Carlino

, dalla consulenza tecnica del medico legale iniziano ad emergere nuovi particolari sull'omicidio della 56enne assassinata sotto casa a Bologna la sera del 23 agosto scorso: per ...... incaricato dalla procura di Bologna di eseguire l'autopsia sul corpo della vittima per far luce sulle cause e sulla dinamica della morte di, la donna di 56 anni uccisa a ... Omicidio Alessandra Matteuzzi a Bologna, l'autopsia: "Colpita al capo 20 volte" La consulenza del medico legale nel caso della donna uccisa a Bologna: per il delitto è in carcere l'ex fidanzato, un calciatore 27enne Alessandra Matteuzzi, dalla consulenza tecnica del medico legale ...Sotto accusa per omicidio aggravato c'è l'ex, Giovanni Padovani. Gli avvocati della famiglia: "Confermata la cattiveria e la brutalità dell'aggressione" ...