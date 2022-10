Volley | Mondiali 2022 | Miriam Sylla | “Abbiamo un obiettivo ed è indifferente chi troveremo in semifinale”

(Di martedì 11 ottobre 2022) La vittoria contro la Cina nei quarti di finale del Campionato del Mondo di pallavolo femminileproietta la Nazionale Italiana inraggiunto per la terza volta consecutiva. Le azzurre aspettano ora la vincente tra Giappone e Brasile per conoscere la propria sfidante sulla strada della finale. Tra le grandi protagoniste di giornata c’è la capitana, autrice di 12 punti con tre muri. Queste le sue parole nel post-gara ai microfoni RAI: “L’importante è il risultato ed aver vinto tutte insieme. Ad un certo punto ci siamo spente ma poi siamo tornate cariche per prenderci quello che volevamo”., Davide Mazzanti: “Ora puntiamo al titolo, quando siamo conservative le cose si complicano” Un match ...

L'intervista Sylla: "L'Italia aivuole battere pure il razzismo" Sul più bello, quando è il momento del colpo di grazia, le azzurre mollano all'improvviso il colpo . L'interruttore si spegne ...Adesso è zona medaglie . L' Italvolley femminile conquista la semifinale del mondiale battendo la Cina 3 - 1 e si avvicina a grandi passi verso il vero obiettivo dell'avventura in Polonia - Olanda. Ma ...Volley femminile, Italia batte Cina: 3-1, Italia in semifinale per il titolo mondiale, azzurre tese ma con un grande carattere e cuore.La fenomenale Nazionale Azzurra femminile di pallavolo è approdata alle semifinali del Mondiale: sconfitta la Cina per 3 set a 1 ...