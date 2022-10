Vendetta di Putin | pioggia di missili su Kiev | colpito anche un parco giochi Cremlino | «Lo rifaremo»

Un raid registrato in due terzi dell'Ucraina che testimonia ladal presidente russo Vladimirche ha così risposto agli atti di ' terrorismo ' di Kiev, compreso quello al ponte di ...... non come i missili russi che colpiscono indiscriminatamente le città e sono una. È quello ... Che cos'ha in mente'Sul campo di battaglia gli ucraini mantengono l'iniziativa.ha in ...Che cosa può fare il G7 «Poco per la pace, per questo bisogna che la Cina ricominci a fare politica estera». E la Russia «Può sperare di fermare il ...Fausto Biloslavo: «La vendetta russa può trasformarsi in qualcosa di peggio. L'Ucraina sapeva che attaccare il ponte di Kerch era rischioso» ...