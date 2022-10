Udinese | l’auto di Walace si ribalta e prende fuoco | lui ne esce illeso

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’edizione online di Repubblica racconta la notte di paura vissuta dal centrocampista brasiliano dell’Souza. La sua auto è uscita di strada la scorsa notte, con lui a bordo. Prima si è cappottata, poi ha presone è uscito per fortuna incredibilmente: è riuscito ad abbandonare l’abitacolo prima chesi incendiasse. Il giocatore ha trascorso la notte in ospedale, per tutti gli accertamenti del caso. Sta bene e dal club friulano fanno sapere che nelle prossime ore sarà a disposizione dell’allenatore dell’per i prossimi impegni. “Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per il centrocampista brasiliano dell’Souza, di 27 anni:sulla quale viaggiava la ...