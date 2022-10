Sesso e crack | carabinieri scoprono casa di appuntamenti

Un via vai di persone che non si è mai fermato, neanche durante l'emergenza Covid. Erano circa una decina le ragazze della casa di appuntamenti, dove si consumavano, scoperta dai carabinieri di Settimo Torinese (Torino), che hanno eseguito quattro misure cautelari, due in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora, emessi dal gip ...... quando un donna ha denunciato davanti alle forze dell'ordine che si era prostituita varie volte in una casa di un suo amico, presunto gestore della casa d'appuntamento, in cambio di. La droga, ...(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Un via vai di persone che non si è mai fermato, neanche durante l'emergenza Covid. Erano circa una decina le ragazze della casa di appuntamenti, dove si consumavano sesso e c ...I carabinieri di Settimo Torinese, in provincia di Torino, hanno scoperto una casa di appuntamenti, al cui interno si consumavano rapporti sessuali in cambio di crack. Le forze dell'ordine hanno esegu ...