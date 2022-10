Renault Austral - Prezzi | versioni e offerte

Leggi su quattroruote

(Di martedì 11 ottobre 2022) Fa il suo debutto nelle concessionarie la nuova, Sport utility di segmento C, che nella gamma della Casa francese va a inserirsi fra Captur e Arkana. Dopo l'uscita dai listini della Koleos, che ha avuto poco successo nel segmento D, quest'ingresso punta a rilanciare le vendite sul mercato, anche in vista dell'ormai prossimo pensionamento della Kadjar, di cui è, a tutti gli effetti, l'erede. Configuratore e. Attualmente, la gamma dellaè suddivisa in tre allestimenti più duespeciali: a Equilibre, Techno e Iconic si aggiungono, infatti, Techno Esprit Alpine e Iconic Esprit Alpine, cona partire da 32.000 euro. Di serie, fin dalla entry level Equilibre, sono disponibili, fra l'altro, i retrovisori esterni ...