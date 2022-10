Provvedimento del GF Vip nella casa | scoppia una lite tra i concorrenti

Leggi su biccy

(Di martedì 11 ottobre 2022) Come ogni martedì mattina, anche oggi i gieffini si sono dedicati alla spesa. Stamani però è arrivata una notizia inaspettata che ha scosso gli equilibri della. Luca Salatino e Patrizia Rossetti hanno letto unpreso dal Grande Fratello. La produzione ha deciso di penalizzare idopo che non hanno rispettato il freeze per più di una volta. “Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del Freeze, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della. Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale”. Ildel GF Vip fare una. Dopo la lettura del ...