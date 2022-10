Mite | sbloccati 11 GW di rinnovabili | 9 | 5 operativi a breve

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 ottobre 2022) ROMA – Il governo Draghi ha sbloccato circa 11 gigawatt di nuovi progetti per fontidi energia. La maggior parte (9,5 GW) verrà messa in esercizio nei prossimi mesi e nel 2023. Lo rende noto il Ministero della Transizione Ecologica con un comunicato, citando dati di Terna. Il, prosegue la nota, ha emanato 63 provvedimenti (Via, scoping e altri) per 8,2 GW di nuove fonti, e ne sta predisponendo altri 19, per ulteriori 1,1 GW: un totale di 82 provvedimenti per 9,3 GW. La Commissione tecnica presso il, inoltre, si è già espressa su 49 progetti (corrispondenti a 2,9 GW), per i quali ora si attende il parere del Ministero della Cultura. Rispetto a luglio 2022, la potenza autorizzata e attesa in esercizio da qui al 2026 cresce ulteriormente di circa 1 GW. “Si tratta di dati in forte ...