Juve | Agnelli | 'Provo vergogna e chiedo scusa ai tifosi ma Allegri resta'

Tanto che la "Fiducia assoluta" in Allegri dichiarata da Arrivabene prima della partita, e soprattutto ribadita con forza da Andreadopo, non potrà non essere messa in discussione senza una ...Pochi minuti dopo la disfatta storica dellaad Haifa contro il Maccabi, vittorioso per 2 - 0 nella quarta giornata del Gruppo H di Champions League , è il presidente dei bianconeri Andreaa prendere in mano la situazione, ...Massimiliano Allegri sa benissimo che la gara con il Maccabi sarà una partita molto complicata contro una squadra che a Torino ha fatto vedere ottime cose. Un ambiente molto caldo in cui fare gli erro ...(Adnkronos) – “Oggi è una serata difficile, ma è un periodo difficile, uno dei più difficili. Questo è il momento dell’assunzione di responsabilità, per questo sono qui. Provo vergogna per quello che ...