Jim Cornette su Saraya | “E’ andata in AEW solo perché in WWE non avrebbe avuto il via libera medico”

(Di martedì 11 ottobre 2022) La storia di(f.k.a. Paige) è nota a tutti. Nel 2017 riportò un bruttissimo infortunio al collo durante un Live Event WWE; da quel momento non ha più potuto lottare. La wrestler inglese non ha mai perso le speranze di poter tornare sul ring, così come i fan. Negli ultimi tempi sono arrivati segnali incoraggianti da parte della ragazza, ma da parte sua la WWE non si è mai sbilanciata. Lo scorso luglio il contratto che legava a Stamford è venuto a scadenza e non è più stato rinnovato. Pochi giorni fa il debutto in AEW, ma soprattutto la notizia che i medici di Jacksonville le hanno dato il viaper lottare. “In AEW standard più bassi” Sembra proprio chetornerà presto a lottare; i medici AEW le hanno dato il viae a Dynamite l’abbiamo già vista avere i primi contatti fisici seppur ...