Gas | “storico” accordo marittimo Israele-Libano è ossigeno anche per l’Europa

(Di martedì 11 ottobre 2022) E' forse un "" quello raggiunto tra, con la mediazione Usa, per i confini marittimi trai due paesi, secondo quanto ha detto il primo ministro dello Stato ebraico Yair Lapid. Ma certamente è unche arriva al momento opportuno per i paesi occidentali, perché interviene su un'area ricca di risorse energetiche in un momento di crisi innescata dal conflitto russo-ucraino e potrebbe favorire un aumento delle forniture di gas naturale dal Mediterraneo. Lapid ha assicurato che l'"risponde a tutti i principi di sicurezza ed economici posti da" e che contribuirà a "iniettare miliardi di dollari nell'economia" del paese. E, dal canto suo, il presidente libanese Michel Aoun ha detto che l'"soddisfa il ...

