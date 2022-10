Gas | Cingolani | “La sicurezza dell’Italia dipende dalla nave di Piombino” Ma i contestatori non demordono

Quando e come potrebbe arrivare il price cap Quanto alle modalità con cui si potrebbe raggiungere un'intesa sul tetto al prezzo del, il ministroha chiarito: "Probabilmente il 'price ...La data del 2024, quella tracciata daper l'indipendenza daldel Cremlino non è casuale, in quanto già nelle scorse settimane, il tenutario del Mite aveva detto che non sarebbe stato ...Spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende dal rigassificatore di Piombino. Se lo avremo e non riusciremo a usarlo, sarà un suicidio. afferma Cingolani ...Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, assicura che l'Italia è al sicuro per l'inverno sul fronte del gas: ma è davvero così I dubbi su riduzione dei consumi e prezzi.