Firenze | marocchini si scannano a coltellate | un morto e due arresti

(Di martedì 11 ottobre 2022), 11 ott — E’ di une di un ferito in gravissime condizioni il bilancio di una furibonda lite avvenuta atra due fratelli(di 20 e 26 anni) e altri due connazionali e che ha portato all’arresto dei primi con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Quattrocoinvolti in due risse, unL’episodio, secondo quanto riportato daToday, si è verificato intorno alle due della notte tra sabato e domenica scorsi nei giardini in via delle Gore, nelle vicinanze dell’ospedale Careggi del capoluogo toscano. Gli uomini delle volanti intervenuti sul posto si sono ritrovati davanti a una scena raccapricciante: due immigrati di origine nordafricana riversi in una pozza di sangue. Sangue che sgorgava da ferite inferte con un’arma da ...

La Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, ha eseguito il "fermo di indiziato di delitto" nei confronti di due cittadini marocchini di 20 e 26 anni, indagati in concorso per omicidio e tentato omicidio. Con l'accusa di omicidio e di tentato omicidio sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, a Firenze, due fratelli, 20 e 26 anni, per l'aggressione mortale ai giardini in via delle Gore, la notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, a danno di due maghrebini, anch'essi fratelli. I due indiziati, servendosi di un coltello e di un bastone, avrebbero provocato la morte di uno dei due e il ferimento grave dell'altro.