Energia | Cingolani | “Paese messo in sicurezza | inverno sarà tranquillo” Sul price cap | “Compromesso è possibile”

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Abbiamoinil, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla“. Lo dice Roberto, ministro della Transizione ecologica, in merito all’approvvigionamento energetico, durante un’intervista al Green Talk di Rcs Academy. I prossimi mesi, spiega, non saranno comunque facili: “Purtroppo non toglieremo la sofferenza a famiglie e imprese“, ma gli stoccaggi hanno superato il 90% e “il Pnrr marcia senza perdere nemmeno un giorno”. Per quanto riguarda l’aumento dei prezzi,parla delladecisione della Commissione europea sulcap, che dovrebbe arrivare il 20 ottobre: “Credo che si possa giungere ad una conclusione, un compro, che possa limitare i costi“, assicura il ministro. ...