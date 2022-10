Emigratis – La resa dei conti | tra gli ospiti di Pio e Amedeo Berrettini | Vacchi e gli attori di Beautiful

Grande attesa per la terza puntata di- Ladei conti , il programma condotto da in onda mercoledì 12 ottobre in prima serata su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. 'Bufalone' e 'Messicano' (i due nuovi personaggi ...è un tentativo di livellamento sociale. Andiamo a rubare nelle case dei ricchi per conto ... Perch la serie è sottotitolata Ladei conti Perch dopo quattro anni di assenza questo può ...Emigratis ospiti terza puntata. Mercoledì 12 ottobre su Canale 5 in prima serata tornano Pio e Amedeo con Emigratis ...Nuovo appuntamento con lo show che che vede i comici pugliesi nei panni di due scrocconi intenti a girare il mondo ...