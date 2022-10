Caso Stadio Anco Marzio | Di Paolo | “Concessioni rapide per regolarizzare l’impianto”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ostia – Attraverso una conferenza stampa il presidente dell’Ostiamare Roberto Diha voluto fare chiarezza circa la vicenda relativa al. In apertura Dici tiene però a fare una precisazione: “Ci tengo innanzitutto a chiarire la posizione di mio figlio Alessandro perchè le ultime dichiarazioni rilasciate dall’assessore Alessandro Onorato potrebbero lasciare spazio a qualche dubbio che però non ha ragione di esistere. Quando ci è stato notificato di non poter giocare a porte aperte, cosa che avevamo fatto fino a qualche giorno prima, perchè per l’iscrizione al Campionato bisogna dare la documentazione relativa al campo, a cui aveva provveduto il precedente concessionario, ho personalmente chiesto alla Lega Nazionale Dilettanti, dipartimento Interregionale, quale ...

Il Faro online

