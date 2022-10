Borsa | Tokyo | apertura in netto calo - 1 | 34%

Ladiavvia la prima seduta della settimana in ribasso dopo il giorno di festività di ieri, seguendo la contrazione degli indici azionari Usa, ai minimi da luglio 2020, e mentre riappaiono i ...Il Nikkei 225 esibisce una perdita secca dello 0,52% a quota 26.975,92 in apertura. 11 - 10 - 2022 02:30La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso dopo il giorno di festività di ieri, seguendo la contrazione degli indici azionari Usa, ai minimi da luglio 2020, e mentre riappaiono ...Chiusura in calo per le principali borse europee, ad eccezione di Francoforte (+0,01% a 12.274 punti), praticamente invariata. Parigi ha ceduto lo 0,45% a 5.840 punti, Londra lo 0,43% a 6.961 punti e ...