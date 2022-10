Atp Firenze 2022 | doppio | sconfitti all’esordio i fratelli Berrettini

(Di martedì 11 ottobre 2022) IMatteo e Jacopoesconoal primo turno delal torneo ATP 250 di(cemento indoor). Ad imporsi sono lo statunitense Maxime Cressy e l’australiano John Patrick Smith col punteggio di 4-6 6-2 10-6. La coppia italiana parte alla grande, vincendo il primo set e andando avanti di un break (2-0) nel secondo. Poi la rimonta degli avversari, che riescono ad inanellare sei giochi consecutivi per poi imporsi nel match tie-break. Matteotornerà in campo per il suo singolare di esordio nella giornata di domani (mercoledì 12 ottobre. Nel quarto incontro di giornata (il programma inizierà alle ore 11:00) affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena. SportFace.

PROGRAMMA BERRETTINI - CARBALLES BAENA2022 MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE Campo Centrale Dalle 11:00 A. Erler (AUT)/L. Miedler (AUT) - N. Metkic (CRO)/M. Pavic (CRO)Tra il romano e lo spagnolo c'è soltanto un precedente: risale a settembre 2019, quando l'italiano vinse per 6 - 1 6 - 2 negli ottavi di finale dell'di San Pietroburgo (Russia). Se domani Berrettini riuscirà a ripetersi, affronterà poi ai quarti di finale uno tra il russo Aslan Karatsev (testa di serie n.5) e lo svedese Mikael Ymer.