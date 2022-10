Allarme mandragora | esame su 152 casse di verdure | nessun esito

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri il lavoro della speciale task force, composta da ispettori e dirigenti Regione Campania e ASL Napoli3 Sud, inviata al CAAN, il centro agroalimentare di Napoli, per esaminare i lotti di spinaci posti sotto sequestro dopo che lo scorso 6 ottobre alcuni cittadini sono rimasti intossicati dopo aver mangiato foglie dipensando fossero di spinaci. “Sono stati necessari due giorni per scandagliare, foglia per foglia, il contenuto delle 152tte di verdura potenzialmente pericolosa – informa il Caan – Dall’accuratovisivo e tattile del contenuto dei bancali ritirati a scopo precauzionale dal mercato, gli esperti non hanno rinvenuto alcuna presenza di, o di altra verdura non commestibile. Adesso si attendono gli esiti ...

Controlli di qualità in ogni fase della filiera, tecnici specializzati e agronomi nei mercati, isolamento e bonifica dei terreni abruzzesi contaminati dalla mandragora per salvaguardare le produzioni di spinaci e di ortaggi a foglia della Campania. Solo così, dice Giuseppe Ceparano, presidente dell'Ordine degli Agronomi di Napoli e provincia, si potrà ...