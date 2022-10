Alessia Piperno e la minaccia velata dell’Iran | «I cittadini stranieri devono rispettare le nostre leggi»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 ottobre 2022) Alberto, il padre di, la travel blogger romana di 30 anni arrestata il 28 settembre a Teheran, è convinto che sua figlia non abbia partecipato alle proteste che infiammano l’Iran da settimane, eventualità che avrebbe potuto causare il suo fermo. «Si teneva distante dalla rivolta antigovernativa. Non credo che vi abbia partecipato. Di più non voglio e non saprei dire. Credo che in questa fase sia meglio aspettare. Rimaniamo a stretto contatto con la Farnesina», si limita a dire il padre. Che ricorda nitidamente l’ultima telefonata con la figlia, proprio quella mattina del 28 settembre, giorno del suo 30esimo compleanno: «Ci siamo sentiti al telefono per gli auguri e mi ha detto che la sera avrebbe festeggiato lontano dalla zona dove c’erano le manifestazioni di protesta». Dopo, più nessuna notizia. Ieri, 10 ottobre, le prime ...