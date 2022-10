Welcome to Napoli | in piazza Mercato con la direzione artistica di Eugenio Bennato

Corriere del Mezzogiorno

Dallo scorso inverno, infatti, Italo riserva posti dedicati accanto al padrone e appositi... si parte da 19,90 sulle tratte brevi come la Roma -o la Roma - Firenze. Soluzioni che Italo ...240 musicisti protagonisti di 124 concerti ospitati in 33 siti diversi: è un cartellone ricco e variegato quello che le rassegne Piano City202 2 ,toe Villa Di Donato - La musica ha trovato Casa proporranno a partire dal 13 ottobre. Promosso e finanziato dal Comune dinell'ambito del progetto 'città della musica', ... Seun Kuti a Welcome to Napoli Il 15 e 16 ottobre in piazza Mercato il festival che racconta le storie di vita del Mediterraneo narrate nella musica popolare ...Napoli e il suo hinterland, il palcoscenico della kermesse musicale dal 13 ottobre al "Capodanno a Napoli 2023" ...