Ufficiale | l’Atletico Madrid riscatta Griezmann dal Barça | le cifre

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ora èhato Antoine Griezman dal Barcellona. Dopo il caso di inizio stagione, con l’attaccante francese che scendeva in campo solo per pochi minuti a partita, il club madrileno ha annunciato il riscatto del giocatore dai blaugrana. “Atlético dee FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... ex calciatore e allenatore , e Cavalieredella ... Il lutto Gian Piero Ventrone è morto: il preparatoredel ...preparatoredel Tottenham ed ex Juventus aveva 62 anni Grande'...Il pilotadel Gruppo Caffo 1915 testimonial per il ...il pluricampione della Piana di Lamezia nella velocità in salita è'...si aggiungono 1 medaglia di bronzo Nazionale al Valore...