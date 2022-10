Sondaggi Demos | Pd in crisi | il M5S tenta il sorpasso

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il Pd perde consensi rispetto al risultato ottenuto alle Politiche e ora rischia di cedere il secondo posto al M5S dato in crescita e ormai ad un punto dai dem. È questa una delle evidenze emerse dagli ultimi&Pi realizzati per Repubblica. Secondo l’indagine, i dem arretrano dal 19,1% al 17,8% mentre i Cinque Stelle avanzano dal 15,4% al 16,8%. In vetta Fdi consolida il primato crescendo di quattro decimi al 26,4%. Nelle retrovie Forza Italia, nonostante la flessione di un decimo che la porta all’8%, supera la Lega (in calo di quasi un punto al 7,9%) e diventa la quarta forza politica del Paese. Stabile al 7,8% Azione/Italia Viva mentre la lista Verdi/Sinistra Italiana passa dal 3,6% al 4,2%. +Europa, dopo il magro risultato ottenuto alle Politiche, supera la soglia di sbarramento del 3% portandosi al 3,4%. Resta invece sotto ...

Le analisi Isono stati realizzati da 3 diversi istituti (, Euromedia e SWG), che hanno condotto 4 rilevazioni in un periodo compreso tra il 29 settembre e il 10 ottobre. I dati sono ...... l'alleanza Sinistra - Verdi supera la soglia del 3%, il Partito Democratico , neitesta a ... Partito Socialista eche avrebbero dovuto portarlo al di sopra del 20%. Ci troviamo ...Sono premiati quelli percepiti come vincitori delle ultime elezioni, con Fratelli d’Italia che sale al 26,7% (+0,7%) e soprattutto il Movimento 5 Stelle che recupera oltre un punto portandosi al 16,7% ...AGI - Non sono passati neanche 20 giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre dalle quali è nato il Parlamento che proprio in queste ore si riunisce per la prima volta per eleggere i suoi preside ...