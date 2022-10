Ranking ATP 10 ottobre 2022 | Jannik Sinner n 12 del mondo | Luca Nardi scala la classifica

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Una nuova settimana ha inizio e nelATP, ai vertici, ci sono delle cose da segnalare. In primis, per la seconda settimana consecutiva, la Spagna ha due giocatori in prima e seconda posizione, ovvero Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, un qualcosa che non si era mai visto. Alle loro spalle troviamo il norvegese Casper Ruud, il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas, finalista nel torneo di Astana. A completare il quadro della top-10 ci sono il tedesco Alexander Zverev, lontano dai campi per i problemi fisici legati al grave infortunio alla caviglia nel corso del Roland Garros, il serbo Novak Djokovic, vittorioso ad Astana e capace di ottenere il 90° titolo in carriera, l’americano Taylor Fritz, per la prima volta tra i primi 10 tennisti dele a segno nell’ATP500 di Tokyo, il russo Andrey Rublev e il britannico Cameron Norrie. Di ...