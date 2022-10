Mauro | «Nemmeno Maradona sarebbe in grado di risolvere i problemi della Juve»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive che se in Champions, contro il Maccabi, non arriverà una svolta, lantus andrà in ritiro. Sul tema intervista Massimoche sul ritiro dà un giudizio tranchant: è una stupidata. Piuttosto, lantus dovrebbe interrogarsi sugli errori che ha compiuto e che l’hanno portata a -10 dalla vettaclassifica di Serie A. Errori che partono dal club. «Oggi andare in ritiro è una “stupidata”, un metodo non da grande club per affrontare le difficoltà. Ci vanno le squadre che lottano per retrocedere, al limite. All’estero le big vanno in ritiro? Ma dai. E poi che effetto vuole che abbia sulle prestazioni di una squadra». Il club dovrebbe riflettere sui suoi errori. «Il lavoro di una società si vede in estate, più che durante la stagione. I dirigenti bianconeri dovrebbero ...

Mauro: «Il ritiro una stupidata, non basta neanche Maradona» Juventus Women, UFFICIALE: le tre partite del girone di Champions all'Allianz Stadium! Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per analizzare la situazione in casa Juventus ...Ritiro e pugno duro Un'idea che non piace a Massimo Mauro. L'ex Juve alla Gazzetta spiega: "Certo, ma erano altri tempi. Oggi andare in ritiro &eg ...