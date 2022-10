Ligue 1 | il Psg non va oltre il pareggio Sconfitto il Marsiglia - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I parigini non riescono a battere il Reims e il Lorient accorcia in classifica. L'Ajaccio sconfigge ...

I parigini non riescono a battere il Reims e il Lorient accorcia in classifica. L'Ajaccio sconfigge ...5 - 1 CALCIO -1 17:00 Strasburgo - Rennes 1 - 3 21:00- Nizza 2 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 16:30 SC Cambuur - PSV 3 - 0 18:45 FC Groningen - AZ 1 - 4 20:00 Ajax - Go Ahead Eagles 1 - 1 21:00 ...Il match di Ligue 1 tra il PSG, reduce dal pareggio esterno con il Reims, e il Marsiglia è il piatto forte della prossima giornata del campionato francese con la sfida ad alta quota alimentata, come ...Il Paris Saint-Germain e l'SL Benfica si incontreranno di nuovo martedì con il primo posto nel Gruppo H in palio dopo l'1-1 della scorsa settimana a Lisbona.