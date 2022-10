Le nuove grandi in testa | campionato stravolto | cosa ci aspetta davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La nona giornata conferma i sospetti: il Napoli è il miglior prodotto calcistico italiano, Atalanta e Udinese non sono affatto intruse al banchetto delle. Queste tre ricordano che il concetto di "" è sempre più relativo, se è vero che il calcio non si fa più con gli ingaggi e i super giocatori ma con le idee e i progetti. La Juventus che ha l'allenatore più pagato della serie A (Allegri, 7 milioni più bonus fino a 9) e il più corposo monte stipendi è infatti ottava e fuori dall'Europa. Ha già dieci punti di ritardo da una società che ha condotto un mercato in sostanziale equilibrio, ridotto gli ingaggi oltre il 15% e inserito giovani rivendibili in futuro, quindi valore potenziale per il club. Chi punta al risultato e crea i cosiddetti "team istantanei" fallisce mentre chi riesce a concedersi qualche stagione senza il pensiero ...