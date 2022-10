La non ancora presidente Meloni e il problema dei titoli col suffisso in -essa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Con l’imminente insediamento di Giorgiaa Palazzo Chigi si riaffaccia la vexata quaestio di chi ha tempo da perdere: parlando della prima donna in Italia a capo dell’esecutivo bisognerà chiamarlassa o come altrimenti, magari chiedendo aiuto allo spagnolo presidenta (suggestione latinoamericana che ha conosciuto qualche fortuna in Italia in riferimento a Cristina Kirchner,della Repubblica argentina dal 2007 al 2015 – oggi ne è vice)? Annotato che il dubbio non si poneva quando la premier in pectore si limitava a presiedere il suo partito, né si è posto con le donne che, a partire da Nilde Iotti, hanno presieduto una delle due Camere o con le (non molte) donne presidenti di Regione, e considerato che alla perdita di tempo si può dare comunque un senso ...