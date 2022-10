Il Napoli è primo in classifica | ma Gazzetta lo relega a pagina 14

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilbatte la Cremonese ed èinda solo in Serie A, ma pervale solo la14. Uno dei più importanti giornali sportivi nazionali continua a snobbare il, lo fa in maniera deliberata per una scelta editoriale anche descritta bene dai suoi vertici nel recente passato.si rivolge ad un pubblico del Nord e quindi si punta più sulle squadre del settentrione. Non mettiamo bocca sulle scelte editoriali, che sono proprie di ogni giornale. Ma sbattere il14 il giorno dopo in cui ha conquistato la vetta dellasembra troppo.in: la primadi ...

4 - 0 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Angers - Marsiglia 0 - 3 CALCIO - SERIE B 20:30 Cosenza - Como 3 - 1 CALCIO - SERIE A 15:00- Torino 3 - 1 18:00 Inter - Roma 1 - 2 20:45 Empoli - Milan 1 - 3 ...... l' Inter arranca, un po' tutte le favorite stentano (a parte appunto lo strabiliante), le ... domina per larghi tratti della gara e poi va in barca algol subito. Il Milan di Pioli no: ...Sempre di sconfitta si tratta, ma chi scrive 'Il Napoli non si ferma più, altra goleada a Cremona' evidentemente non era allo stadio Zini ...Intervenuta la ditta disinfestazione Daniele Dell'Aitante di Marigliano a Napoli in via colonnello Lahalle 51, dove è stato rinvenuto un grande nido di vespe orientalis in ...