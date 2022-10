“Ho deciso | vado via” | altro addio al GF Vip | Alfonso Signorini continua a perdere pezzi

(Di lunedì 10 ottobre 2022)per strada, c’è unimminente nonostante i compagni abbiano provato a tenerlo con loro Questo GF Vip proprio non spicca il volo: ancora unal reality show che prende in contropiede il conduttore che deve trovare urgentemente il modo di tappare i buchi. A lasciare la L'articolo proviene da Inews24.it.

Gossip e TV

La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a perdere concorrenti. Nelle ultime ore l'ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino hadi abbandonare il reality show di Alfonso Signorini. L'annuncio ufficiale, salvo cambiamenti improvvisi, dovrebbe arrivare nel corso della puntata in onda in prima serata lunedì 10 ottobre. Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha deciso: "Vado via" Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 10 ottobre 2022, su Canale 5 alle 14,45 | Trono classico e over ...