Gli Usa non mollano l' Ucraina | forniranno sistemi avanzati di difesa

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gli Usa non lasciano da sola l'. Il presidente statunitense, Joe Biden, ha promesso all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, «diaerea». A riferirlo è la Casa Bianca dopo il colloquio telefonico tra i due leader. Biden e Zelensky hanno parlato dopo che la Russia ha sferrato un vasto attacco su obiettivi civili e infrastrutture che ha colpito anche la capitale, Kiev. Secondo la nota diffusa dalla Casa Bianca, nel colloquio il presidente Usa «si è impegnato a continuare a fornire all'il supporto necessario per difendersi, compresi idiaerea, fornendo sicurezza, assistenza economica e umanitaria». Biden ha espresso la sua condanna per i raid missilistici russi e le condoglianze alle famiglie ...

Contropiano

Il presidente francese Emmanuel Macron ha evidenziato cheattacchi costituiscono un "cambio profondo nella natura della guerra", mentre il presidenteJoe Biden ha ribadito che "non fanno che ...Ma è anche usata da chi combatte i regimi e da chi lotta per la libertà , comeucraini che ... Per le sue comunicazioni, DurovTelegram. Sul 'Durov's Channel' , 663mila iscritti , racconta della ... Per gli USA non esiste la diplomazia ma solo la coercizione Gli Usa non lasciano da sola l’Ucraina. Il presidente statunitense, Joe Biden, ha promesso all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, ..."Più gli Stati Uniti incoraggiano l'aggressione di Kiev, più problematica sarà la ricerca di una soluzione diplomatica". Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ...