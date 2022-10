“Fai così” Luca Salatino dice agli altri che esce dal GF Vip 7 Poi scatta la censura

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022)ritiro dal GF Vip 7? Con l’avvicinarsi della nuova diretta su Canale 5 l’ex UeD ha dettovipponi che pensa di abbandonare il gioco. Non è la prima volta che accusa nostalgia della fidanzata Soraia e dunque manifesta il desiderio di tornare a casa da lei. “Questo gioco non fa per me penso di lasciare perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene Lascio per mancanza di motivazione, la decisione l’ho presa” avrebbe dettonelle ultime ore, quasi pronto e deciso ad abbandonare il reality show di Alfonso Signorini. Leggi anche: “Rapporti intimi con lui”. GF Vip, bomba su: la ragazza trans da fuori racconta tuttoritiro dal GF Vip ...