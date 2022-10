Draghi congeda i ministri | «Serve una transizione ordinata | i governi passano | l’Italia resta»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Brindisi, foto e ringraziamenti di rito. Mariosi èto oggi dai membri del suo governo, dopo quello che dovrebbe essere l’ultimo Consiglio dei. La riunione è durata circa 45 minuti e aveva all’ordine del giorno anche il Documento programmatico di bilancio. In realtà, non è del tutto escluso che se ne svolga un’altra nei prossimi giorni di carattere tecnico, ma è con il Cdm di oggi che si è chiusa anche simbolicamente l’esperienza del governo cosiddetto di unità nazionale. Un’occasione nella quale il premier ha voluto rivolgere a tutti i ministro non solo con un ringraziamento, ma anche con un richiamo alla responsabilità. Il richiamoai: «Agevolate una» «Tra qualche settimana, su questi banchi siederà il ...

Yahoo Finanza

Meloni vuole anche il superministro per l'Energia: il nome in ballo 'Il merito - ha proseguito ancora- è del vostro entusiasmo, della vostra professionalità, del vostro spirito di ...ha ringraziato tutti per il lavoro svolto, ripercorrendo i principali dossier affrontati: "Avete - ha sottolineato - fronteggiato una pandemia, una crisi economica, una crisi energetica, il ... Draghi congeda sua squadra ministri:Governi passano, l’Italia resta Roma, 10 ott. (askanews) - Dopo venti mesi a Palazzo Chigi si chiude con un brindisi e una foto di gruppo l'esperienza di Mario Draghi alla guida ...“Voglio ringraziare tutti voi per il lavoro che avete svolto in questo anno e mezzo”. Inizia così il messaggio del premier Mario ...