Come correggere l' errore Non registrato sulla rete su Android

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sui telefonipuò capitare di ritrovarsi con il messaggio Nonin primo piano, con la totale assenza di segnale dicellulare: questo messaggio è un segno evidente che qualcosa non va nelle impostazioni del telefono o nelle impostazioni fornite per accedere alladell'operatore scelto ed è necessario intervenire per poter ripristinare il corretto funzionamento del telefono. Nella seguente guida vi mostreremo tutti i trucchi e i consigli efficaci perl'"Non" su, così da poter tornare subito ad inviare messaggi, navigare su Internet, scaricare nuove app quando siamo fuori casa, effettuare chiamate e ...