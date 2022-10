Claudia Bentrovato fidanzata con un ex allievo di Amici | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La puntata di22 di ieri pomeriggio è stata piuttosto movimentata. La scelta che ha stupito di più il popolo del web è stata quella presa da Raimondo Todaro. L’insegnante, infatti, dopo essere tornato sui suoi passi, ha deciso di far entrare una nuova ragazza nella scuola. Rimarrà per una settimana e, se si dimostrerà all’altezza, prenderà il posto di Asia Bigolin. Gli attentissimi spettatori, nel giro di poco tempo, sono subito riusciti a identificare la sfidante. Non si tratta di una sconosciuta, ma delladi un exdel talent show. Potrebbe interessarti: Tensioni ad2022: lo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro22,innamorata di un ex ballerino di ...