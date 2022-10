Chiara Ferragni e Fedez in un nuovo scatto bollente | il web si divide

'Salmoz' , scrive chi crea il crossover tra i due nomi d'arte, e non mancano l'endorsement die Slait . Dobbiamo aspettarci un annuncio I due non aggiungono altro, ma potrebbe ...La socialite si cala ancora una volta nei panni di testimonial per supportare le donne imprenditrici.ha calcato il red carpet milanese di Forti Insieme, l'iniziativa nata per incoraggiare l'imprenditoria ...Durante il weekend in Toscana la showgirl si intrattiene con un gruppo di ciclisti che faticano a riconoscerla ...Pare non si sia ancora chiuso il caso di Iva Zanicchi che insulta Selvaggia Lucarelli, stano alle ultime uscite di queste ore ...