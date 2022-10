Champions League | sarà Marciniak l’arbitro di Barcellona-Inter

(Di lunedì 10 ottobre 2022) EccodiIn vista della quarta giornata della fase a gironi dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per mercoledì 12 ottobre con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dalSzymon. Il fischietto polaccoassistito dai connazionali Pawe? Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz ; il quarto uomoTomasz Musia?. Al VAR ciTomasz Kwiatkowski e l’inglese Stuart Attwell all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

OA Sport

Al Camp Nou, dove il Barcellona ha battuto 1 - 0 ieri sera gli avversari, i tifosi a un certo punto nella ripresa sono entrati decisamente in climacon il coro: "Inter, Inter vaffa...... la Juve pensa al ritiro e non solo Gleison Bremer©LaPresseSecondo quanto rivelato sul 'Corriere di Torino', la Juventus starebbe aspettando la delicata sfida dicontro il Maccabi ... Calendario Champions League: orari partite 11-12 ottobre, programma tv, guida Canale5, Sky e Prime La Juventus ha blindato la panchina di Massimiliano Allegri. Nonostante i 10 punti di ritardo dal Napoli capolista dopo appena nove giornate di campionato, e la situazione pericolante in Champions Lea ...La Juventus continua a vivere una crisi di risultati pesante e ora la società, oltre ad Allegri, mette sotto esame la squadra ...