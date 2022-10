Assicurazioni | per Alleanza 2021 e primo semestre 2022 da record

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ritorno alle origini per, compagnia del Gruppo Generali, che ha scelto Genova, la città dove fu fondata nel 1898, per riunire agenti e management da tutta Italia in occasione ...

... il ghost broking, su cui recentemente hanno richiamato l'attenzione anche Banca d'Italia e l'Istitutola vigilanza sulle. 'Il ghost broking è un fenomeno che non deve essere ...... insieme ad altri fattori come il decisivo contributo dellealla crescita con ... Sarà indispensabile un'alleanza tra forze economiche, politiche e sociali, tra pubblico e privatofar ...Eddie Murphy ha accettato di pagare 35 mila dollari alla sua ex Melanie Brown per il mantenimento della figlia Angel Iris ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...