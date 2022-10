Angela da Mondello non riesce a entrare nello studio del GF e scoppia in lacrime

Novella 2000

Galante ha sempre avuto interesse e curiosita' per le Arti Visive ed in particolare per la ... vicino al mare di. L'artista ha già al suo attivo alcune mostre tra cui una al Fondo ...Il direttore dell'Archivio di Stato,Puleio ha raccontato il sito che apre per la prima ... Per il festival ospita anche le opere di Alex Caminiti, Michele d'Avenia e Dania. Per trovare ... “Non ce n'è GF Vip”: Angela da Mondello non riesce a entrare in studio e scoppia in lacrime Poco più di due anni fa a diventare virale sui social è stata Angela da Mondello, diventata nota per la sua celebre frase “Non ce n’è Covid”. In questi minuti così la Chianello è tornata al centro ...MESSINA – Dopo la lunga conferenza di presentazione dei nuovi assessori Roberto Cicala e Massimo Finocchiaro, con gli addii di Francesco Gallo e Dafne Musolino, entrambi al Parlamento, il sindaco Basi ...