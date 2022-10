Alcuni problemi WindTre oggi 10 ottobre | numero assistenza dall’Italia e dall’estero

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In questo lunedì 10si registranoda non sottovalutare. Non funzionanodei servizi dell’operatore unificato e per questo motivo, è giusto riportare nel dettaglio cosa sta succedendo, così come chiarire i canali divalidi per ottenere supporto. Tipologia diodierni sembrano riguardare soprattutto la navigazione internet da apparato mobile. Più che un down totale del servizio appunto, si registranorallentamenti anomali. Quando si tenta di visionare pagine e contenuti di qualsiasi tipo, accade che la scheda di riferimento resti vuota, almeno per svariati momenti. Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector ...