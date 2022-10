AEW | La federazione non voleva che Moxley lottasse in GCW | decisiva la sua volontà

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nella serata di sabato Jonha difeso il suo titolo di campione del mondo GCW contro Nick Gage in un title vs career match. L’incontro è stato deciso dall’interferenza di Stokely Hathaway e W. Morrissey in chiave storyline tra MJF e Mox ed è stato un match molto violento. Un match che è stato in discussione, a detta di Fightful Select, poichè la AEW avrebbe provato ad impedire adi competere in GCW, con il Lunatic Fringe che proprio recentemente ha firmato un contratto esclusivo con la AEW. Interrotta la collaborazione? A parlare della particolare situazione che si è creata è stato Sean Sapp di Fightful Select, ciò che è certo è che dopo sabato Jonha chiuso con la GCW per il momento. D’altronde Mox ha firmato un contratto in esclusiva con la AEW, con la possibilità di lottare per la ...