WWE | Nell’I Quit succede di tutto | decisive le interferenze | una più delle altre

(Di domenica 9 ottobre 2022) Edge vuole rispettare la sua promessa, ovvero quella di farla pagare ad ogni singolo membro della sua ex-stable, ovvero il Judgment Day. Stasera Edge ha affrontato il leader della stable, ovvero Finn Balor in un Imatch, il primo che spinge l’avversario a pronunciare queste due parole si aggiudica il match. Il match è ovunque Il match parte forte e i due non ci mettono molto ad alzare il ritmo e lottano lungo tutta l’arena con vari tentativi di portarsi a casa la vittoria da parte di entrambi. Una volta tornati sul ring Edge sembra avere la situazione in pugno ma la situazione si trasforma presto nel più completo caos. Quante! In soccorso di Balor arrivano Damien Priest e Dominik Mysterio che attaccano Edge ma senza successo, serve quindi l’intervento di Rhea Ripley che ammanetta Edge alle corde e permette al suo ...