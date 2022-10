Totoministri | è stallo sui nomi dopo l’incontro di Arcore Berlusconi-Salvini-Meloni

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ieri, 8 ottobre, Giorgia, Matteoe Silviosi sono incontrati adma non hanno ancora raggiunto un accordo suidei ministri.avrebbe ribadito di volere Ignazio La Russa come Presidente del Senato. Secondo Il Messaggero, il progetto della Presidente di Fratelli d’Italia prevede che la presidenza della Camera vada a un esponente leghista, probabilmente Riccardo Molinari.non sarebbe d’accordo con questa proposta e vorrebbe maggiore spazio per la Lega anche al Senato. Lunedì 10 ottobre ci sarà un nuovo vertice a Roma per tentare di nuovo di raggiungere un accordo. Ancorasuidei ministri Giorgiaaveva detto di volere un governo di «alto profilo» e aveva ...

