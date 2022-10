Scoppia la passione dopo Uomini e Donne | “È stato un colpo di fulmine” | vengono allo scoperto

Leggi su specialmag

(Di domenica 9 ottobre 2022)ditra due noti ed amatissimi ex protagonisti dila delusione sono una coppia. Lo studio di(screenshot Witty)Lo studio diha visto nascere tante coppie mastesso tempo per qualcuno il percorso è finito nel peggiore dei modi. Questo è il caso soprattutto di coloro che,un lungo periodo di corteggiamento, nonscelti e sono quindi costretti a tornare a casa da soli. Per qualcuno però quel momento può rappresentare la svolta e questo sembrerebbe essere il caso di Lilli Pugliese. La non scelta di Luca Salatino sembrerebbe infatti aver ritrovato l’amore con un altro noto ex protagonista del dating show ovvero ...