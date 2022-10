RdC | i soldi dell’assegno unico si possono prelevare?

...per chi lo diventerà nel 2022 Quando il legislatore passò dal REI (Reddito di inclusione) al(... Evidentemente la nostra lettrice nel 2021 avrà perso il lavoro o consumatopresenti sui conti ......e che non accetta offerte di lavoro per poi lavorare in nero e questo non va bene perché ilnon ...ha distrutto la solidarietà europea mettendo da sola per sé 200 miliardi e a questo punto i..."Non voglio il reddito di cittadinanza, mi hanno assunto ma non mi pagano": lo sfogo di Andrea Russo di San Vittore Olona.Una nuova sentenza del Corte di Cassazione rappresenta una nuova tegola sul Redito Grillino. Vediamo questa novità e cosa comporta per i beneficiari, ...