Pronta la vendetta Ponte Crimea | Putin convoca il Consiglio di Sicurezza

(Di domenica 9 ottobre 2022) Quanto accaduto aldiè "un atto terroristico volto a distruggere le infrastrutture civili critiche della Federazione Russa". È furioso il presidente russo Vladimirdopo l'attacco aldellae l'incontro con il capo del Comitato investigativo russo, Alexander Bastrykin. Secondo il leader del Cremlino "gli autori ed esecutori sono i servizi speciali dell'Ucraina". Il capo della commissione investigativa ha annunciato l'avvio di un procedimento penale per "terrorismo" e ha inoltre informato il presidente russo sull'identità dei sospetti coinvolti nella preparazione dell'attentato. "Abbiamo già stabilito il percorso del camion dove è avvenuta l'esplosione. Bulgaria, Georgia, Armenia, Ossezia del Nord, Krasnodar. Con l'aiuto degli ufficiali operativi dell'Fsb, siamo ...

