Perché si può parlare di Wanna Marchi

(Di domenica 9 ottobre 2022)per anni è diventato un personaggio ‘scomodo’ per la televisione italiana. Dopo aver scontato la condanna per truffa la regina delle televendite degli anni ’80 ha provato più e più volte a...

Orizzonte Scuola

In questo momento di carenza sulla fascia destra, De Ketelaere lafare ma non è la sua posizione ideale. Diaz, all'occorrenza, lo vedo meglio in quel ruolo. Diaz ha grande volontà, anche quando ...La guerra in Ucraina, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Tensioni nucleari - Biden, la paura di un Armageddon nucleare Q&A - La Russiasopravvivere a Putin -gli ucraini stanno ... Supplenze 2022, cambiare nomina da GPS con una da graduatoria di istituto. Perché non si può