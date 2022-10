Per battere la Juventus ormai basta poco

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Per lala sfida con il Milan poteva essere l’occasione per dare una svolta alla propria stagione. Dopo due vittorie consecutive, batte in casa dei campioni d’Italia, o almeno offrire una prestazione d’orgoglio, avrebbe dato una scossa ai calciatori, spesso i primi a mostrarsiconvinti delle loro possibilità, e ai tifosi, sempre meno propensi a sostenere la squadra. Non è andata così. La squadra di Allegri ha mostrato ancora una volta il suo lato più oscuro: scialba con il pallone e troppo attendista senza. Anche la prova dei singoli, come spesso accade in questa stagione, è stata insufficiente, permettendo al Milan, in formazione rimaneggiata e non nella migliore giornata della gestione Pioli, di dominare la partita dopo 20 minuti di incertezza iniziale, dando anche l’idea di aver tolto il piede dall’acceleratore dopo il secondo gol, ...