Monza Spezia 0-0 LIVE | inizia il match all’U Power Stadium

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022), ilvalido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontanonelvalido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiMOVIOLA 1? INIZIO – Primo pallone giocato dalla formazione ospite. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE: risultato del(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, ...